77 пензенцев сдали кровь в рамках новогодней акции

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26 декабря 2016, 17:59Общество
26 декабря в Пензе прошла всероссийская донорская акция «С Новым годом, Служба крови!».
По данным областного минздрава, в акции приняли участие участие 77 человек, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«В настоящее время дефицита донорской крови в нашем регионе нет, Центр крови полностью обеспечивает все лечебные учреждения Пензы и Пензенской области необходимыми гемокомпонентами», - сообщила главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова
Также в министерстве отметили, что 28 декабря пройдет заключительный день работы Пензенского областного клинического центра крови в 2016 году. В следующем году доноры смогут сдавать кровь с 9 января.
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