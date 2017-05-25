75-летняя мошенница выманила у пензенцев более 3,5 млн рублей

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25 мая 2017, 12:04Криминал
В Пензе 75-летняя пенсионерка осуждена за мошенничество в особо крупном размере.
Следствием было установлено, что подсудимая входила в доверие к своим знакомым, рассказывала им о своих больных родственниках, которым якобы требовалось дорогостоящее лечение, и занимала у них крупные суммы денег.
Так, мошенница рассказала потерпевшим о попавшем в ДТП зяте и больной раком дочери - якобы им обоим требовалось лечение. Также говорила о несуществующем имуществе, владелицей которого она является.
При этом подсудимая представлялась не своим отчеством, называла вымышленную фамилию. Также женщина отказывалась от написания расписок, взывая к семейным ценностям потерпевших.
В реальности у пенсионерки не было ни дочери, ни зятя, ни имущества, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
С марта 2015 года по январь 2016 года женщина смогла завладеть 3 594 300 рублей.
Одна из потерпевших передала мошеннице более 2,9 млн рублей, еще три потерпевшие - по 150 тыс рублей, пятая - более 234 тыс рублей.
Ранее предприимчивая женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество, но обе судимости были погашены.
Суд учел частичное возмещение подсудимой ущерба и назначил ей три года условно с испытательным сроком четыре года.
«Гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба судом удовлетворены частично, с учетом возмещенных подсудимой в ходе рассмотрения дела денежных средств», - сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
Приговор в законную силу не вступил.
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