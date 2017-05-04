04 мая 2017, 17:05Общество 73 мотоциклиста катались по Пензе, не соблюдая ПДД В Пензенской области прошел профилактический рейд, направленный на пресечение нарушений ПДД водителями мототранспортных средств.

По результатам рейда выявили 73 нарушителя ПДД водителями мототранспорта. Восемь мотоциклов по итогам операции были помещены на специализированную стоянку, три водителя, как оказалось, сели за руль нетрезвыми, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«При движении на двухколесном транспорте используйте средства защиты (мотошлемы и другую защитную экипировку). Помните, что любая неисправность или оплошность при управлении транспортным средством может привести к непоправимым последствиям», — напомнили в областном управлении ГИБДД.

В ведомстве также отметили, что в этом году в регионе произошло восемь аварии с участием водителей мототранспортных средств, из них одна – смертельная, девять человек получили травмы.

Общество

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