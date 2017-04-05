7 апреля пензенцы смогут получить скидки на посещение спортобъектов

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05 апреля 2017, 15:01Спорт
7 апреля во Всемирный день здоровья в Пензе для посетителей спортивных сооружений будет работать система скидок.
Размер скидки и список услуг можно уточнить по справочным телефонам, отмечает пресс-центр облправительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Акция будет проходить в следующих спортсооружениях:
- Дворец спорта «Буртасы», телефон: 20-08-65.
- Дворец водного спорта «Сура», телефоны: 68-72-67, 68-00-55.
- Физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин», телефоны: 23-17-90, 23-17-95.
- Дворец единоборств «Воейков», телефон: 93-83-20.
- Дворец спорта «Олимпийский», телефон: 69-94-59.
- Комплексный стадион «Первомайский», телефон: 32-29-68.
- Спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена», телефон: 23-21-51.
- Теннисный центр «Виктория», телефон: 23-06-51.
- Открытый плавательный бассейн (Ахуны), телефон: 65-17-33.
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