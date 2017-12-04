04 декабря 2017, 14:34Общество 64 пензенца захотели узнать судьбу пропавших родственников-солдат В Пензе в День неизвестного солдата прошла акция, на которой любой желающий смог подать сведения о бойцах времен Великой отечественной войны и узнать их дальнейшую судьбу.

В течение четырех часов члены поискового движения России принимали заявки. Пензенцы заполняли анкеты, куда вносили известные им сведения о бойцах. Некоторые запросы удалось обработать сразу на месте, используя электронные базы данных Министерства обороны РФ и предоставить информацию родственникам, сообщает пресс-служба городской администрации.

Кроме того, что найденные поисковиками сведения передадут родственникам, они будут занесены в Книгу Памяти.

Всего в акции приняли участие 64 пензенца, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/sudba_soldata_dlya_zhiteley_goroda_penzy/

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