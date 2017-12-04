64 пензенца захотели узнать судьбу пропавших родственников-солдат

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04 декабря 2017, 14:34Общество
В Пензе в День неизвестного солдата прошла акция, на которой любой желающий смог подать сведения о бойцах времен Великой отечественной войны и узнать их дальнейшую судьбу.
В течение четырех часов члены поискового движения России принимали заявки. Пензенцы заполняли анкеты, куда вносили известные им сведения о бойцах. Некоторые запросы удалось обработать сразу на месте, используя электронные базы данных Министерства обороны РФ и предоставить информацию родственникам, сообщает пресс-служба городской администрации.
Кроме того, что найденные поисковиками сведения передадут родственникам, они будут занесены в Книгу Памяти.
Всего в акции приняли участие 64 пензенца, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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