60 лет в браке. В Пензе супругов поздравили с бриллиантовой свадьбой

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15 августа 2018, 10:33Общество
Супруги Анатолий и Нелли Разины отметили 60-летие совместной жизни. С особой датой их поздравили представители администрации Ленинского района и территориального отдела ЗАГС.
Семья образовалась 14 августа 1958 года. Столь долгий союз в народе назвали бриллиантовой свадьбой.
«Бриллиантовая она потому, что мало кто может нести бремя супружества столько времени, живя с одним человеком. В наше время это очень редкий дар - всю жизнь рука об руку нести то самое святое, что есть у каждого человека, – любовь, верность, преданность друг другу», - отметили в пресс-службе мэрии.
Уже 60 лет супруги идут по жизни в любви, всегда вместе. Они являются достойным примером того, как жить и любить.
С праздником их поздравили представители администрации Ленинского района и территориального отдела ЗАГС. Пензенцам от всей души пожелали здоровья, долголетия, любви и уважения детей и внуков.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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