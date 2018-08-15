60 лет в браке. В Пензе супругов поздравили с бриллиантовой свадьбой

Супруги Анатолий и Нелли Разины отметили 60-летие совместной жизни. С особой датой их поздравили представители администрации Ленинского района и территориального отдела ЗАГС.

Семья образовалась 14 августа 1958 года. Столь долгий союз в народе назвали бриллиантовой свадьбой.

«Бриллиантовая она потому, что мало кто может нести бремя супружества столько времени, живя с одним человеком. В наше время это очень редкий дар - всю жизнь рука об руку нести то самое святое, что есть у каждого человека, – любовь, верность, преданность друг другу», - отметили в пресс-службе мэрии.

Уже 60 лет супруги идут по жизни в любви, всегда вместе. Они являются достойным примером того, как жить и любить.

С праздником их поздравили представители администрации Ленинского района и территориального отдела ЗАГС. Пензенцам от всей души пожелали здоровья, долголетия, любви и уважения детей и внуков.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».