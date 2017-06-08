08 июня 2017, 14:29Образование 6 пензенских школьников попались на списывании на ЕГЭ Выпускники российских школ преодолели экватор Единого госэкзамена. 11-классникам осталось сдать иностранные языки, химию, биологию и историю. В пятницу, 9 июня, школьников ждет обязательное испытание по русскому языку. Чтобы получить аттестаты, ребятам необходимо набрать минимум 36 баллов.

Напомним, что в 2017 году ЕГЭ сдают более пяти тысяч пензенских школьников. Шесть из них попались на списывании. Троих удалили с экзамена по математике профильного уровня, еще двоих - с экзамена по физике, и одного - во время испытания по обществознанию.

«Хотелось бы еще раз предостеречь выпускников от совершения необдуманных поступков: использовании шпаргалок, телефонов, других гаджетов. Они будут удалены с экзамена без права пересдачи в текущем году», - заявил заместитель начальника управления развития общего образования министерства образования Пензенской области Михаил Хромов.

Еще более жесткие меры ждут тех, кто попадется на списывании во время сдачи обязательных предметов. Такие выпускники не получат аттестат о среднем образовании в 2017 году.

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