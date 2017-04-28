28 апреля 2017, 13:05Происшествия 6-летний пензенец уснул в квартире со включенным чайником В Пензе шестилетний ребенок заперся в квартире на ул. Антонова.

Мама мальчика обратилась за помощью к спасателям. Она пояснила, что на некоторое время вышла из дома, когда мальчик закрылся, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Обеспокоенная горожанка сообщила, что на плите грелся чайник, а сын на звонки и стуки в дверь не реагировал.

Прибывшие на место спасатели вскрыли входную дверь и пустили родительницу. Мальчик крепко спал и не успел заметить отсутствие матери, сообщили в пресс-службе регионального УЖК и ГЗН.

Происшествия

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Источник фотографии: http://uprgkh.pnzreg.ru/files/zhkh_pnzreg_ru/spasateli2/vskrytie_dveri_antonova.jpg