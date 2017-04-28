6-летний пензенец уснул в квартире со включенным чайником

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28 апреля 2017, 13:05Происшествия
В Пензе шестилетний ребенок заперся в квартире на ул. Антонова.
Мама мальчика обратилась за помощью к спасателям. Она пояснила, что на некоторое время вышла из дома, когда мальчик закрылся, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Обеспокоенная горожанка сообщила, что на плите грелся чайник, а сын на звонки и стуки в дверь не реагировал.
Прибывшие на место спасатели вскрыли входную дверь и пустили родительницу. Мальчик крепко спал и не успел заметить отсутствие матери, сообщили в пресс-службе регионального УЖК и ГЗН.
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