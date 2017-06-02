6 июня пензенские бизнесмены смогут задать вопросы прокурорам

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02 июня 2017, 14:33Общество
6 июня в органах прокуратуры пройдет Всероссийский день приема предпринимателей. К нему присоединится и Пензенская область.
На вопросы пензенских предпринимателей ответят сотрудники профильных подразделений прокуратуры области, а также работники районных прокуратур, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Прием пройдет по адресу: г. Пенза, ул. Богданова, 7, каб. 100, в прокуратурах районного звена - на рабочих местах сотрудников.
Задать вопросы можно будет с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед - с 13.00 до 13.45). Записаться на него можно по телефону 8 (841-2) 46-40-35.
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