11 апреля 2017, 19:05Культура 56 детей представят Пензу на Дельфийских играх Творческие коллективы из Пензы через неделю отправятся в Екатеринбург для участия в Дельфийских играх. В этом конкурсе примут участие более 2000 детей со всех уголков страны. Честь Пензенского региона будут защищать 56 юных артистов.

Через неделю школьники отправятся в Екатеринбург на XVI молодежные Дельфийские игры, чтобы блеснуть там своим талантом и защитить честь Пензенской области. Претендовать на победу юные артисты намерены в 13 номинациях. То, что у пензенцев есть все шансы подняться на пьедестал, они еще раз продемонстрировали в одном из залов Губернаторского дома. Там прошла финальная репетиция выступлений.



«Показали себя с разных сторон. Мы несколько минут после одного из номеров даже не могли прийти в себя, настолько это трогает. Еще раз убеждаешься, какие же талантливые, замечательные и уникальные дети», - рассказала начальник управления культуры и архива Пензенской области Татьяна Курдова.



Для молодых артистов поездка в Екатеринбург на всероссийский этап - это возможность не только себя показать, но и на других посмотреть. Участие в столь масштабных конкурсах позволяет школьникам завести новых друзей и знакомых, а также почерпнуть идеи для творчества.



«Прежде чем там поучаствовать, идет отбор сильных детей. И, конечно, будет очень интересно посмотреть и на нашу номинацию, и на другие», - сказала вокалистка фольклорного ансамбля «Туесок» Анастасия Легошина.

Всего от Пензенской области на Дельфийские игры поедут более 50 участников. По итогам творческих состязаний в Екатеринбурге сформируют национальную сборную, которая будет представлять Россию на международном этапе.

Культура

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