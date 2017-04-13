13 апреля 2017, 15:30Политика 51% опрошенных россиян считают праймериз необходимым для всех партий На портале «Erudit.Media», который запустила «Единая Россия», был проведен опрос на тему предварительного голосования. Более 5 тыс. человек уже успели ответить на вопросы, касающиеся их представления о праймериз и ожиданий от его проведения.

О необходимости всем партиям присоединиться к инициативе проведения перед выборами собственного предварительного голосования заявили 51,2% респондентов. Они уверены, что это самый эффективный способ избрать во власть лучших кандидатов, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

При этом еще 37% считают, что вводить подобную процедуру должны все партии, которые смогут обеспечить конкурентность и открытость этой процедуры.

Не знают, что такое «предварительное голосование», 3,2% участников опроса. На вопрос «В чем состоит главная ценность предварительного голосования?» большинство ответили, что главное - это конкурентность процесса, возможность выбрать лучших. Четверть опрошенных полагают, что благодаря праймериз смогут узнать больше об актуальной проблематике своего региона. 17% отмечают, что через встречи с кандидатами можно довести до них «наказы», с которыми те пойдут во власть.

Полная открытость процедуры для кандидатов и избирателей привлекает 14,7% участников опроса, 12,2% планируют благодаря праймериз углубить свои знания о деятельности «Единой России».

«Мы проводили этот опрос, для того чтобы узнать, какой запрос есть в обществе по предварительному голосованию, какие форматы и темы интересуют людей. Не зря «Единая Россия» призывает все политические партии проводить предварительное голосование и не выбирать кандидатов в закрытых кабинетах, а спрашивать у самих людей, кого они хотят видеть во власти. Так, более половины опрошенных считают, что предварительное голосование - это самый эффективный способ избрать во власть лучших. Мы и дальше планируем активно развивать различные форматы онлайн-коммуникации. В первую очередь, это необходимо для того, чтобы привлечь в дискуссию молодежь, которая является активным пользователем интернета, различных социальных сетей и сервисов», - сообщил заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко.

Также больше половины респондентов планируют смотреть дебаты кандидатов предварительного голосования. При этом 24,7% из них хотят увидеть происходящее вживую, чуть больше - 28,3% полагаются на онлайн-трансляцию. На первое место по важности тем для дебатов люди поставили качество образования (1306 респондентов). В тройку приоритетных тем также вошли вопросы ЖКХ и жилищной политики (1305 голосов) и доступность качественных медицинских услуг (441 голос).

Ранее Ревенко рассказал, что «Erudit.Media» - это площадка, на которой будут проводиться различные опросы, викторины, тесты и игры. Замсекретаря Генсовета партии подчеркнул, что портал ориентирован на людей, желающих узнать больше о российской культуре, истории, региональных традициях.

Напомним, что прием заявок для кандидатов на участие в предварительном голосовании «Единой России» будет проходить до 27 апреля включительно. Полный перечень документов представлен на сайте pg.er.ru. Единый день предварительного голосования «Единой России» состоится 28 мая в тех регионах, в которых 10 сентября запланированы выборы в региональные парламенты и городские думы административных центров. «Единая Россия» единственная партия, которая проводит предварительное голосование.

Политика

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Источник фотографии: http://penza.er.ru/news/2017/4/13/bolee-poloviny-uchastnikov-internet-oprosa-er-schitayut-neobhodimym-provedenie-pg-vsemi-partiyami/