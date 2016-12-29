500 пензенских детей отдохнут в санатории за счет области

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29 декабря 2016, 10:32Общество
Минздрав Пензенской области дополнительно получит средства на приобретение санаторно-курортных путевок. Средства выделят в рамках закона «О бюджете Пензенской области на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 г.».
По данным пресс-центра областного правительства, в пансионате «Приморский» смогут поехать 500 детей, 200 – в летний период, 300 – в сентябре.
«Мы должны делать максимум, находить возможности для того, чтобы как можно большее число ребят могли отдохнуть и поправить здоровье. Приобрести путевку может не каждая семья, поэтому мы помогаем им за счет бюджета», - сказал Иван Белозерцев.
Известно также, в 2017 году цена путевки на одного ребенка на 24-дневную смену стоит 40 тысяч рублей. Всего на эти цели из областного бюджета выделено 20 млн рублей, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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