26 января 2017, 16:32Общество 500 пензенских детей летом отдохнут на Черном море 500 пензенских детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в 2017 году отдохнут на Черноморском побережье России.

Об этом в ходе пресс-конференции 26 января заявил министр образования Пензенской области Александр Воронков, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«В этом году в бюджете Пензенской области в полном объеме заложены средства на оздоровление 500 детей на Черноморском побережье», - сообщил он.

Общество

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