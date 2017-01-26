500 пензенских детей летом отдохнут на Черном море

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26 января 2017, 16:32Общество
500 пензенских детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в 2017 году отдохнут на Черноморском побережье России.
Об этом в ходе пресс-конференции 26 января заявил министр образования Пензенской области Александр Воронков, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«В этом году в бюджете Пензенской области в полном объеме заложены средства на оздоровление 500 детей на Черноморском побережье», - сообщил он.
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