50 пензенских сирот получили квартиры в Заре

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04 октября 2018, 19:28Общество
Совсем скоро они переедут в собственное жилье. В городской администрации пензенским сиротам вручили ключи от новых квартир. Их обладатели будут жить в микрорайоне Заря в первом из трех домов предназначенных для детей, оставшихся без попечения родителей.
Долгое ожидание завершилось, и теперь у каждого из этих 50 человек есть своя квартира. Молодые люди до сих пор не могут поверить, что в руках держат ключи от собственного жилья. Те, кому посчастливилось первыми заселиться в новостройку в микрорайоне Заря, отмечают, что в новом доме им все нравится.
В Пензе проживает более 350 детей, оставшихся без попечения родителей. Порядка 250 уже достигли совершеннолетия и имеют право на получение жилья. На эти цели из регионального бюджета было выделено более 50 миллионов рублей. В двух новостройках, расположенных в микрорайоне Заря, до конца года получат жилье 100 семей.
«Дома, которые сейчас построены, - с хорошим качеством. Но плюс к хорошему качеству, в каждом доме есть доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы сегодня делаем все, чтобы их социализация была равной со всеми», - сказал мэр Пензы Виктор Кувайцев.
Еще 50 детей-сирот получат квартиры в микрорайоне Заря в 2019 году. Согласно плану, последний из трех домов планируют ввести в эксплуатацию в марте 2019-го.
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