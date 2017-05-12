12 мая 2017, 19:46Общество 50 пензенцев примут участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов В Пензе отбирают участников на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Он пройдет осенью в Москве и Сочи. Планируется, что его посетят около 35 тысяч молодых людей из 150 стран мира. Количество мест для Пензенской области ограничено - на каждое претендуют по десять человек.

В середине октября более 30 тысяч человек со всего света отправятся в Сочи. Юноши и девушки приедут в летнюю столицу России осенью не ради солнечных ванн и купания в море. Там пройдет XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который объединит жителей 150 стран. На одной площадке соберутся творческая и спортивная молодежь, молодые инженеры и IT-специалисты, предприниматели, ученые, преподаватели, журналисты, студенческие лидеры.

Активные пензенцы не смогли остаться в стороне от такого масштабного события.



«У меня есть опыт участия в разных фестивалях. Всегда положительный поток энергии, заряд на ближайшие три-четыре месяца после этого. Плюс интересные знакомства, надеюсь, будут. Какие-то знания, возможно, почерпну для себя», - сказал претендент на участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов Александр Матренин.



Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит с конца 40-ых годов прошлого века. Россия принимает его уже в третий раз. Желающих попасть на фестиваль — десятки тысяч, поэтому отбор проходит в два этапа, а количество мест ограничено.



«Давайте будем откровенны: каждый хочет туда попасть. Хотя бы в чемодане, но прорваться, но, к сожалению, очень жесткая квота. Поэтому я напомню: от Пензенской области поедут 50 человек. Естественно, у всех возникает вопрос, как эта квота будет распределяться», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.



40 мест получили вузы города в зависимости от количества студентов, еще десять достались работающей молодежи. Свои анкеты на участие прислали более 500 молодых людей, но во второй этап прошли лучшие. Среди них - и корреспондент телеканала «Экспресс» Анна Воронова. Перед собеседованием она совсем не волнуется, ведь ей самой постоянно приходится оказываться в качестве интервьюера.



«Я считаю, что на Всемирном фестивале молодежи и студентов для себя я найду очень много полезного. Например, будут мастер-классы по журналистике, по другим каким-то специальностям. Это шикарная возможность научиться чему-то новому, пообщаться с другими людьми», - сказала она.



На самопрезентацию у молодых людей было всего три минуты. За это время нужно показать себя с лучшей стороны и убедить экспертную комиссию, что они - самые достойные кандидаты. Критерии отбора максимально просты.



«Это ваши профессиональные ориентации, приобретенные навыки, ваши интересы, мотивация в целом, знание идей фестиваля и принадлежность по тем категориям, которые нам предлагает дирекция», - перечислил заместитель начальника управления министерства образования Пензенской области Александр Бочкарев.

Результаты собеседования станут известны 15 мая. Помимо 50 участников, на фестиваль отправятся 20 волонтеров из Пензенской области. Отбирать их будут на федеральном уровне.

Общество

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