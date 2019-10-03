5-6 октября в Пензенской области пройдет чемпионат по трофи-рейдам

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03 октября 2019, 14:06Спорт
В Городищенском районе 5-6 октября состоится Чемпионат Пензенской области по трофи-рейдам (0+). Старт соревнований – у придорожного кафе «Витязь».
Как сообщают организаторы, в трофи-рейде примут участие 40 экипажей из Пензенской, Ульяновской, Самарской, Саратовской, Тамбовской областей и Мордовии. Гонщики будут преодолевать реку вброд, болота, ямы, траншеи и холмы.
Намечены шесть зачетных категорий. Гонка будет состоять из одного линейного спецучастка, на котором экипаж обязан строго соблюдать маршрут и коридор - обязательный порядок прохождения контрольных пунктов. Элементы ориентирования на местности сведены к минимуму. Старты для зачетных категорий производятся с разницей в 30 минут.
Для зрителей подготовлено несколько контрольных точек. Гонка проводится при поддержке регионального правительства, администрации Городищенского района и Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.
5 октября – основной гоночный день. Соревнования стартуют в 9 часов утра. 6 октября в 10 часов запланировано награждение победителей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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