49 сельских семей получили денежные сертификаты

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31 мая 2017, 20:06Общество
Около 50 пензенских семей смогут улучшить жилищные условия. В областном министерстве сельского хозяйства участникам федеральной программы по устойчивому развитию сельских территорий вручили ценные сертификаты.
Улыбки, благодарности, цветы и самые ценные свидетельства. 49 семьям, которые твердо решили обосноваться в сельской местности, министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков вручает сертификаты на улучшение жилищных условий. В 2017 году господдержка на строительство и приобретение жилья составит порядка 43 миллионов рублей.
«22 миллиона - это средства федерального бюджета, остальные - бюджет Пензенской области и муниципальные бюджеты. Мы увеличили сумму выплаты, и средняя составляет уже чуть более 800 тысяч на одну семью», - рассказал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.
Социальную выплату супруги Елфимовы ждали с нетерпением. В марте 2017 года в семье из Бессоновского района случилось прибавление, да еще какое. Елена стала многодетной матерью после первых же родов.
Из села молодые родители уезжать не собираются. Получив ценный сертификат, они смогут воплотить в жизнь заветную мечту - построить большой дом. Сейчас супруги Елфимовы с тремя сыновьями ютятся на 35 квадратных метрах.
«Дети растут, кроватки увеличиваются, поэтому для нас это очень важно. Сначала узнаем о программе, что нужно сделать, куда обратиться и как им пользоваться, и потом сразу приступим», - сказали обладатели сертификата на улучшение жилищных условий Елена и Алексей Елфимовы.
За три последних года участниками федеральной программы стали 264 сельских семьи. В областном министерстве сельского хозяйства отмечают, что, в основном, обладатели сертификатов за счет выплат строят для себя жилье. Ожидается, что в 2017 году будет введено в эксплуатацию более трех тысяч квадратных метров жилья.
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