13 марта 2018, 17:58Общество

49 пензенских многодетных матерей удостоены почетной награды

В Пензенской области 49 женщинам вручили региональные медали «Материнская доблесть». Соответствующее распоряжение подписал губернатор Иван Белозерцев.

Так, награды «Материнская доблесть» II степени удостоены 14 многодетных матерей, которые родили и воспитали пятерых и более детей. Медаль III степени получили 35 женщин, воспитавшие трех или четырех детей, сообщает пресс-центр облправительства.

Отмечено, что многодетные семьи вносят существенный вклад в развитие демографии в регионе и стране, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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