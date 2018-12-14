45% пензенцев хотят назвать аэропорт в честь Белинского

С 10 по 23 декабря проходит второй тур голосования проекта «Великие имена России» (6+). Назвать пензенский аэропорт предлагают в честь Виссариона Белинского, Александра Куприна и Василия Ключевского.

По данным на 14 декабря, за название воздушной гавани Пензы проголосовали 14410 раз. Лидирует в настоящее время Виссарион Белинский – 45%. За Александра Куприна проголосовали 38% пензенцев, за Василия Ключевского – 15%.

Помимо Пензы, во втором этапе проекта участвуют аэропорты Архангельска, Москвы (Внуково), Нижневартовска и Санкт-Петербурга.

Отдать голос можно на сайте, в социальных сетях, по горячей линии 8−800−707−93−17 или заполнив анкету. Выбрать один из пяти аэропортов второго тура и проголосовать по принципу «один голос — один аэропорт — одно имя» может любой житель России.

Напомним, в первом этапе лидировало имя Михаила Лермонтова, но это название будет носить воздушная гавань Минеральных Вод, так как за него в процентном соотношении там было отдано больше голосов, пишет ИА «Пенза-Пресс».