44 жителя Пензенской области получили звание «Почетный донор России»

44 жителя региона получили звание «Почетный донор России». Добровольцев благодарили за их безвозмездный вклад в спасение человеческих жизней.

К тому же почетных доноров обеспечили особыми льготами: правом на лечение в государственных организациях здравоохранения без очереди, возможностью приобретения льготных путевок для санаторно-курортного лечения, предоставлением ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время года и ежегодную денежную выплату в 14 145,98 руб.

К награжденным обратилась главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова.

«Донорство – это, безусловно, подвиг во имя других. Ваша кровь заставляет сердца спасенных биться с новой силой. Ваша кровь — великая ценность. И чем щедрее вы дарите ее другим людям, тем больше счастливых минут, улыбок и радости становится вокруг нас», – сказала она.

На сегодняшний день в регионе насчитывается более 4,5 тысяч граждан, отмеченных нагрудным знаком «Почетный донор СССР» и «Почетный донор России», сообщили в пресс-службе минздрава Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».