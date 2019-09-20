44 жителя Пензенской области получили звание «Почетный донор России»

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
20 сентября 2019, 12:04Общество
В Пензенском областном клиническом центре крови состоялась торжественная церемония награждения доноров.
44 жителя региона получили звание «Почетный донор России». Добровольцев благодарили за их безвозмездный вклад в спасение человеческих жизней.
К тому же почетных доноров обеспечили особыми льготами: правом на лечение в государственных организациях здравоохранения без очереди, возможностью приобретения льготных путевок для санаторно-курортного лечения, предоставлением ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время года и ежегодную денежную выплату в 14 145,98 руб.
К награжденным обратилась главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова.
«Донорство – это, безусловно, подвиг во имя других. Ваша кровь заставляет сердца спасенных биться с новой силой. Ваша кровь — великая ценность. И чем щедрее вы дарите ее другим людям, тем больше счастливых минут, улыбок и радости становится вокруг нас», – сказала она.
На сегодняшний день в регионе насчитывается более 4,5 тысяч граждан, отмеченных нагрудным знаком «Почетный донор СССР» и «Почетный донор России», сообщили в пресс-службе минздрава Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
20 сентября 2019, 18:11В Пензе с 21 сентября стартует отопительный сезон
20 сентября 2019, 17:59В Пензе из-за закрытия Бакунинского моста изменят режим работы светофоров
20 сентября 2019, 17:37В Пензе депутаты высказались по поводу расширения «Пассажа»
20 сентября 2019, 17:06Зареченцы смогут добираться до места назначения втрое быстрее
20 сентября 2019, 16:36Колышлеец обманом получил пособие по безработице - прокуратура
20 сентября 2019, 16:04«Дети ходят по проезжей части». Кузнечанка рассказала о лужах возле школы
20 сентября 2019, 15:34В Заре пройдут соревнования по картингу
20 сентября 2019, 15:04Пензенец подарил городу арт-объект