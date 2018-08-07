40 тысяч жителей Пензенской области пренебрегают рекомендациями врача

С жителями Пензенской области, которые состоят на диспансерном учете, но по разным причинам нерегулярно посещают медучреждения, работают так называемые страховые представители третьего уровня. Это врачи-эксперты, которые рассматривают письменные обращения застрахованных лиц и отслеживают выполнение пациентами рекомендаций врачей. Однако пока в базе данных специалистов - лишь шестая часть населения региона.

Измерение давления, кардиограмма сердца и общий осмотр лечащим врачом - к этим мерам профилактики Софья Ластухина уже привыкла. Пенсионерка страдает повышенным артериальным давлением и состоит в поликлинике на диспансерном учете.

«Удобно, могу записать на любое время, чтобы не сидеть в очереди. Вижу улучшения, даже холестерин снизился, довольна», - сказала она.

Однако далеко не каждый пациент с тем или иным хроническим заболеванием регулярно посещает медицинские организации. А это значит, что предупредить возможные осложнения и обострение недуга невозможно. Чтобы болезнь не прогрессировала, на контакт с пензенцами выходят страховые представители.

Они включились в работу в 2018 году. Это врачи-эксперты, главная задача которых - убедить пациента не пренебрегать рекомендациями врача. Сегодня специалисты информируют порядка 40 тысяч жителей региона, которые состоят на диспансерном учете, но не регулярно посещают поликлинику.

«Мотивируют это тем, что, в принципе, сами знают, как лечить заболевание. Опираются на советы соседей, друзей, интернет, те, которые дают в аптеке, так нельзя делать. Нужно постоянно находиться под присмотром доктора, только он может дать правильную оценку и назначить лечение», - рассказала директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области Елена Аксенова.

Сегодня ведется работа по наполнению и актуализации сведений базы данных застрахованного населения региона. Пока в ней зарегистрировано 215 тысяч пациентов. А потому жителей Пензенской области просят оставлять свои контактные данные при посещении медицинской организаций либо на официальном сайте регионального фонда обязательного медицинского страхования.