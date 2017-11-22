22 ноября 2017, 17:33Криминал 40-летнюю пензячку подозревают в краже телефонов на 56 тыс руб В Пензе завершили расследование уголовного дела по факту кражи, в которой обвиняют 40-летнюю женщину.

С июля по сентябрь женщина, работавшая в клининговой компании, убиралась в салоне сотовой связи в одном из торговых центров города. В августе она украла телефон стоимостью 16 тысяч рублей. Впоследствии женщина продала его за 10 тысяч.

Полицейские установили ее причастность к аналогичному преступлению. В начале сентября из того же салона женщина похитила телефон стоимостью более 50 тысяч рублей, который тоже продала, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Пензячка полностью признала свою вину. Сейчас уголовное дело направили в Октябрьский районный суд. Женщине грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Криминал

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