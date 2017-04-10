10 апреля 2017, 17:01Здоровье 33 пензенских ребенка пожаловались на зрение В минувшую субботу в пензенских больницах прием провели врачи-офтальмологи. За консультацией к специалистам пришли более 300 жителей региона, в том числе - 33 ребенка.

В акции, которая в эту субботу прошла повторно, приняли участие следующие больницы: областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко, городская поликлиника, областная детская клиническая больница им. Н. Ф. Филатова, а также, учреждение, специализирующееся на оказании офтальмологической помощи населению - Пензенская областная офтальмологическая больница.

«Сложно переоценить и профилактические мероприятия, направленные на сохранения зрения и укрепления здоровья глаз. Необходимо ограничивать зрительную нагрузку на близком расстоянии, регулярно проводить гимнастику для глаз, добавлять в меню больше овощей и фруктов зеленого цвета», - отметила заведующая поликлиникой областной офтальмологической больницы Елена Куликова.

В ведомстве также напомнили, что акции, которые проходят по субботам, формируются в результате опроса, в котором может поучаствовать любой желающий.

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