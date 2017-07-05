05 июля 2017, 13:29Общество 31 августа авиакомпания «Сибирь» вводит рейс «Пенза—Москва» С 31 августа открываются ежедневные рейсы из Домодедово в Пензу и обратно.

Рейсы будет выполнять авиакомпания «Сибирь» на воздушном судне «Эмбраер-170» вместимостью 78 кресел, сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта города Пензы.

Согласно расписанию, вылететь из Домодедова можно будет в 18.05, время прибытия в Пензу — 19.35. В обратном направлении можно будет улететь в 20.15, в Домодедово приземляется самолет в 21.45.

Более подробное расписание можно посмотреть здесь.

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