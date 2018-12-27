300 пензенских школьников уйдут в многодневный агитпоход

В Пензенской области состоится агитпоход «Звездный» (6+). Он посвящен 100-летию детско-юношеского туризма в России.

С 22 декабря группы школьников совершают однодневные и многодневные походы по территории своего района. Всего в них примут участие более тысячи детей.

В январе агитпоход пройдет на областном уровне. Путь будет лежать по Бессоновскому, Иссинскому, Лунинскому и Мокшанскому районам. Конечная точка маршрутов – село Булычево Иссинского района. Участие в этом походе примут 300 человек, сообщили в пресс-центре облправительства.

Ребята посетят школьные музеи, организуют вахты памяти, концерты художественной самодеятельности, спортивные соревнования, выступления агитбригад и другие мероприятия.

Завершится агитпоход 7 января. По его итогам лучшие туристические группы наградят, пишет ИА «Пенза-Пресс».