300 пензенских школьников уйдут в многодневный агитпоход

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27 декабря 2018, 15:34Общество
В Пензенской области состоится агитпоход «Звездный» (6+). Он посвящен 100-летию детско-юношеского туризма в России.
С 22 декабря группы школьников совершают однодневные и многодневные походы по территории своего района. Всего в них примут участие более тысячи детей.
В январе агитпоход пройдет на областном уровне. Путь будет лежать по Бессоновскому, Иссинскому, Лунинскому и Мокшанскому районам. Конечная точка маршрутов – село Булычево Иссинского района. Участие в этом походе примут 300 человек, сообщили в пресс-центре облправительства.
Ребята посетят школьные музеи, организуют вахты памяти, концерты художественной самодеятельности, спортивные соревнования, выступления агитбригад и другие мероприятия.
Завершится агитпоход 7 января. По его итогам лучшие туристические группы наградят, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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