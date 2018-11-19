30 тысяч пензенцев проголосовали за новое название аэропорта

В проекте «Великие имена России» (6+) приняли участие почти 30 тысяч человек. С большим отрывом лидирует имя Михаила Лермонтова.

Как сообщается на сайте конкурса, за великого поэта свои голоса отдали 22 633 человека, Александр Куприн и Виссарион Белинский набрали приблизительно одинаковое количество голосов – 3977 и 3237 соответственно.

Напомним, голосование продлится до 30 ноября.

Поучаствовать в проекте можно как с помощью интернета, так и пройдя анкетирование в специальных мобильных пунктах по адресам:

— в зале ожидания пензенского аэропорта на ул. Центральной, 2;

— в зале ожидания железнодорожного вокзала «Пенза-1» на ул. Привокзальная площадь, 1;

— в главном вестибюле торгового центра «САН и МАРТ» на ул. Плеханова, 19;

— в вестибюле ТЦ «Пассаж» на ул. Московской, 83;

— в вестибюле ТЦ «Коллаж» на пр. Строителей, 1В;

— в вестибюле ТЦ «Красные холмы» на ул. Суворова, 92, пишет ИА «Пенза-Пресс».