30 человек эвакуировали из дома на ул. Заводской в Пензе

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25 октября 2019, 11:21Происшествия
Утром 25 октября в Пензе на улице Заводской произошел пожар.
Сообщение о возгорании в доме №15 поступило на пульт дежурного в 8:15. На место выехали 18 человек личного состава МЧС и шесть машин спецтехники, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Сгорела комната на первом этаже пятиэтажного жилого дома», - рассказали в пресс-службе ведомства.
В квартире, где вспыхнул огонь, находились бабушка с внуком, они вышли сами. С верхних этажей эвакуировали 30 человек, из-за задымления они не могли выбраться. Никто не пострадал.
По факту случившегося проводится проверка.
Сотрудники МЧС просят граждан быть аккуратнее с огнем, в том числе – при курении, не использовать неисправные электроприборы, а также самодельные обогреватели.
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