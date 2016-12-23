25 декабря 2016, 15:15Политика

26 декабря Белозерцев ответит на вопросы журналистов

26 декабря глава Пензенской области Иван Белозерцев проведет большую пресс-конференцию по итогам уходящего года.

Губернатор ответит на вопросы представителей региональных средств массовой информации: информагентств, газет, радиостанций, телеканалов и интернет-изданий. О своем участии в мероприятии заявили 80 журналистов.

Пресс-конференция состоится в здании областного правительства в 11.00.

Политика
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