25 пензенских семей смогут улучшить свои жилищные условия

В мэрии Пензы в торжественной обстановке вручили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на покупку или строительство жилья 25 семьям. Среди счастливчиков есть и многодетные.

«Сейчас в очереди стоят более 2000 семей. Данная программа реализуется за счет различных источников финансирования - из федерального и областного бюджетов», - рассказала начальник социального управления Пензы Ирина Федонина.

До конца 2020 года такие же свидетельства получат еще 56 семей. На эти цели было выделено 54 миллиона рублей, из которых 15 миллионов - из городской казны. Всего с 2005 года благодаря этой социальной выплате построили дома или смогли купить квартиры почти 2500 семей.