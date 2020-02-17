25 пензенских семей смогут улучшить свои жилищные условия

17 февраля 2020, 19:07Общество
В мэрии Пензы в торжественной обстановке вручили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на покупку или строительство жилья 25 семьям. Среди счастливчиков есть и многодетные.
«Сейчас в очереди стоят более 2000 семей. Данная программа реализуется за счет различных источников финансирования - из федерального и областного бюджетов», - рассказала начальник социального управления Пензы Ирина Федонина.
До конца 2020 года такие же свидетельства получат еще 56 семей. На эти цели было выделено 54 миллиона рублей, из которых 15 миллионов - из городской казны. Всего с 2005 года благодаря этой социальной выплате построили дома или смогли купить квартиры почти 2500 семей.
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