25 февраля в Пензе усилят работу коммунальных служб

В выходные и праздничные дни очистка дорог проводилась в обычном режиме. На улицах работали 86 единиц спецтехники и более 70 работников МУП «Пензадормост». Скверы и парки приводили в порядок девять машин и около 30 специалистов МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы».

24 января была активизирована работа инспекторов Госжилстройтехинспекции. Специалисты провели обход дворов более чем 200 домов для контроля за их содержанием, сообщили в пресс-службе мэрии.

Во вторник, 25 февраля ожидаются обильные осадки, поэтому чиновники напомнили ответственным о необходимости усиления дежурства.

«В обязательном порядке нужно организовать дежурство техники на сложных участках улично-дорожной сети города, а также приступать к очистке дорог, не дожидаясь окончания снегопада», - сказал замглавы администрации Пензы Денис Леонтьев, пишет ИА «Пенза-Пресс».