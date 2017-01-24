24 января 2017, 10:34Общество 24 января в Пензе проведут ярмарки вакансий 24 января в центрах занятости населения Пензенской области пройдут ярмарки вакансий.

В рамках работы ярмарок пензенцам предложат вакансии постоянной и временной работы, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Участникам ярмарок вакансий будет предоставлена информация о положении на рынке труда, свободных рабочих местах, порядке предоставления государственных услуг в сфере занятости, регистрации на портале «Работа в России», - сообщили в министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

Кроме того, для гостей запланированы «круглые столы» с работодателями, где будут рассмотрены вопросы повышения уровня заработной платы, легализации неформальной занятости и др.

В отдаленных селах региона проведут подобные мероприятия с помощью мобильных центров занятости.

Общество

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