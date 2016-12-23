23 декабря 2016, 12:34Общество 24 декабря пензенцам предлагают пройти диспансеризацию В Пензенской области 24 декабря пройдет акция «Суббота здоровья», в ее рамках жители города и области могут пройти диспанасеризацию.

По данным регионального минздрава, это касается тех, кто не успел ее пройти в течение года, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Диспансеризация дает возможность выявить заболевания на ранних стадиях и своевременно начать лечение, что позволит сохранить работоспособность и качество жизни на долгие годы. Проверять свое здоровье необходимо не реже, чем раз в три года», - отметили в министерстве.

На данный момент диспансеризацию прошли более 254 тысяч жителей области. В 2017 году ее должны пройти 256 870 человек.

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