21-летний омич сбывал в Пензе наркотики

Житель Омска скрывался от правосудия в Пензе. Недавно его поймали полицейские. В городе молодой человек не просто гостил, а занимался торговлей наркотиками через интернет.

«Сбывал вещи бесконтактным способом. Клиенты делали заказ и кидали деньги на электронный кошелек, после чего получали координаты и изображение места, в котором был спрятан наркотик. Обвиняемый лично занимался раскладкой веществ в тайники, предпочитал делать их в подъездах многоэтажных домов, а также на придворовых территориях. Деньги от продажи он выводил на банковские карты, которые были оформлены на подставных лиц», - рассказал заместитель начальника отдела СУ УМВД России по Пензенской области Олег Буканов.

В съемной квартире оперативники нашли полкилограмма наркотика. За время своего незаконного занятия 21-летний омич успел вывести с банковских карт 278 тысяч рублей. В Пензе он жил и распространял наркотики с ноября 2017 года. К этому времени расследование завершено. Материалы направлены в суд. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.