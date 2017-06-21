21 июня на пензенские дороги вышла 21 ремонтная бригада

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21 июня 2017, 11:03Общество
В Пензе ремонт дорог ведется на 17 улицах.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, новый бордюрный камень устанавливают на улицах Мира, проспекте Победы, Рахманинова, Кирпичной, Г. Титова, Пушкина, Ленина, Ставского, Краснова и Терешковой.
На улицах Калинина и Мереняшева проводится уборка, фрезеровочные работы ведутся на улице З. Космодемьянской, на Московской асфальтируется дорога и ямочный ремонт идет на улице Петровской.
Кроме того, на улице Володарского обустраивают техполосу, старый бордюрный камень демонтируют на улице Красной, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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