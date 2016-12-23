200 гимнасток разыграют Кубок Пензенской области

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
23 декабря 2016, 17:03Спорт
С 27 по 29 декабря в «Буртасах» пройдет Кубок Пензенской области по художественной гимнастике.
«За Кубок в групповых и индивидуальных упражнениях будут бороться около 200 спортсменок от 10 лет и старше», - цитирует ИА «Пенза-Пресс» пресс-центр регионального правительства.
27 декабря состоится открытие соревнований, бороться за призовые места гимнастки начнут в 11.00.
24 декабря 2016, 11:17Пензенский драмтеатр прошел противопожарную проверку
23 декабря 2016, 19:59В Пензенской области добились прогресса в развитии промышленного потенциала
23 декабря 2016, 19:37В Пензе за неправильное расположение вывесок нарушителям грозит штраф
23 декабря 2016, 19:33Главред «Пенза-Пресс» рассказала о пресс-конференции Путина
23 декабря 2016, 19:29Пензенское отделение «Единой России» подвело итоги работы 2016 года
23 декабря 2016, 19:22В Пензе для детей в больнице устроили праздник
23 декабря 2016, 19:11В Кузнецке на площади слепили снежные фигуры сказочных героев
23 декабря 2016, 19:09В Пензе прошла елка для «детей войны»