23 декабря 2016, 17:03Спорт 200 гимнасток разыграют Кубок Пензенской области С 27 по 29 декабря в «Буртасах» пройдет Кубок Пензенской области по художественной гимнастике.

«За Кубок в групповых и индивидуальных упражнениях будут бороться около 200 спортсменок от 10 лет и старше», - цитирует ИА «Пенза-Пресс» пресс-центр регионального правительства.

27 декабря состоится открытие соревнований, бороться за призовые места гимнастки начнут в 11.00.

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