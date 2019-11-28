19 спасателей тушили пожар на бывшем заводе Кузтекстильмаш

В четверг, 28 ноября, в Кузнецке Пензенской области произошел пожар.

Сигнал о возгорании на улице Московской поступил на пульт дежурного регионального ГУ МЧС России в 10:30. К зданию бывшего завода Кузтекстильмаш, откуда пришло сообщение, выдвинулись 19 спасателей на семи спецмашинах.

Огонь охватил поролон в подвале малярного цеха на площади 60 квадратных метров.

«Эвакуированных и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе регионального управления.

Спасатели призывают жителей региона быть внимательными и осторожными при обращении с огнем и электроприборами, пишет ИА «Пенза-Пресс».