В Пензенской области будет онлайн-доступ к 380 избирательным участкам

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16 марта 2018, 19:44Общество
До выборов президента России остается совсем немного. В Пензенской области будут работать 1102 избирательных участка, из них 221 - в Пензе. Эксперты прогнозируют, что явка в регионе будет выше, чем в среднем по России, и ориентируются при этом на выборы президента 2012 года. Тогда в Пензенской области явка была выше среднероссийской на 3%. О важности голосования в преддверии выборов напомнил глава областного избиркома Александр Синюков.
«Мы все время говорим о правах и почему-то забываем об обязанностях. Выборы президента Российской Федерации, главы государства происходят не каждый день. Избираем на шесть, это определит вектор развития, поэтому важен каждый голос», - сказал он.
Видеотрансляция будет работать почти на 380 участках. Желающие смогут в режиме реального времени наблюдать за ходом голосования через интернет. На 107 участках установят автоматизированные комплексы обработки избирательных бюллетеней.
Голосование продлится до восьми вечера. Ожидается, что предварительные результаты выборов по региону станут известны к утру 19 марта. В областном избиркоме отмечают, что на скорость транспортировки и подсчета бюллетеней может повлиять погода.
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