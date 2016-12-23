23 декабря 2016, 13:35Криминал 18-летний парень ограбил женщину в Пензе В Пензенской области сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии задержали подозреваемого в совершении грабежа.

Информация о том, что молодой человек вырвал у женщины сумку и сбежал, поступила 22 декабря в 21.05, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

По словам потерпевшей, она шла в сторону дома, когда подбежал незнакомец и вырвал сумку.

В результате подозреваемого в разбое удалось задержать.

«Им оказался молодой человек 1998 года рождения. Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции №2 УМВД России по городу Пензе», - отметили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Криминал

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Источник фотографии: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области