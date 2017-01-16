16 января 2017, 13:03Общество 17 января в Пензу приедет Михаил Бабич 17 января Пензенскую область с рабочим визитом посетит полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Как сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу полпреда в ПФО, в Пензе Михаил Бабич примет участие в церемонии открытия дворца водных видов спорта «Дельфин», а также проведет рабочую встречу с губернатором региона Иваном Белозерцевым и председателем совета директоров ПАО «Газпром» Виктором Зубковым.

Также в рамках визита полпред президента проведет совещание, посвященное развитию строительного комплекса и функционированию системы капремонта.

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