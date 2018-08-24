1656 пострадавших от укусов клещей пензенцев обратились в больницу

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24 августа 2018, 15:37Общество
В управлении Роспотребнадзора по Пензенской области сообщили о случаях нападения клещей и инфекциях, которые передаются через укусы.
С начала сезона активности клещей в поликлиники обратились 1656 жителей региона, пострадавших от их укусов, 429 из них — дети до 14 лет. В отношении всех медицинские работники приняли стандартные меры профилактики.
По данным на 23 августа, на зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза были исследованы 996 клещей, снятых с людей. Возбудителей инфекции нашли в 150 из них, при этом заразились 26 человек.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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