16 пожарных тушили вспыхнувший дом на ул. Краснова

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10 апреля 2017, 10:27Происшествия
10 апреля в Пензе на ул. Краснова вспыхнул пожар.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 1.56 загорелось помещение в кирпичном доме, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Последствия возгорания ликвидировали 16 сотрудников МЧС с помощью шести единиц техники.
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