10 апреля 2017, 10:27Происшествия 16 пожарных тушили вспыхнувший дом на ул. Краснова 10 апреля в Пензе на ул. Краснова вспыхнул пожар.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 1.56 загорелось помещение в кирпичном доме, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Последствия возгорания ликвидировали 16 сотрудников МЧС с помощью шести единиц техники.

Происшествия

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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5096807/