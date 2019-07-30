16-летний кондитер показал читателям «Пенза-Пресс», как готовить трайфл

Для информационного агентства «Пенза-Пресс» провел мастер-класс один из самых востребованных кондитеров Кузнецка. 16-летний школьник Илья Пономарев принял участие в телевизионном шоу федерального канала и вышел в суперфинал.

Илья Пономарев, один из самых известных кондитеров Кузнецка, дал мастер-класс по приготовлению трайфлов. Это многослойный десерт в стакане со взбитыми сливками, фруктами и сахарным печеньем савоярди.

Илья Пономарев все знает о десертах, без труда по памяти расскажет состав любого лакомства и приготовит буквально с закрытыми глазами. За плечами - годы беспрерывной практики на кухне, а ведь кулинару - всего 16. Илья начал интересоваться кондитерским искусством в восемь лет. Расспрашивал бабушку, смотрел мастер-классы в интернете, изучал книги, а после перешел от теории к практике. В 11 лет мальчик напек к Пасхе куличи, а затем взялся за приготовление тортов.

«Это был медовик со сметанным кремом, очень нежный и воздушный», - рассказал он.

С годами навыки совершенствовались, посыпались заказы на изготовление тортов. Узнав о кулинарном шоу, которое транслирует один из федеральных каналов, он решил, что обязательно примет в нем участие, заполнил анкету и отправил заявку.

«Он подошел ко мне и супругу и сказал, что если его пригласят, нужно, чтобы его кто-то сопроводил. Мы сначала это не восприняли всерьез. В итоге столько восторга было, когда ему пришло приглашение. Естественно, мы его поддержали, поехали с ним», - сказала мама Ильи Юлия Пономарева.

На шоу Илья привез свой фирменный торт. Его рецепт кузнецкий кондитер держит в строжайшей тайне даже от самых близких.

Кузнецкий кондитер-любитель составил серьезную конкуренцию многим профессиональным участникам. Было непросто, вспоминает Илья.

«Была нереально жесткая борьба, порой даже хотелось сдаться и уйти. Плюнуть на все съемки и сказать им «до свиданья», но продолжал стараться изо всех сил», - рассказал Илья.

Сил хватило дойти до суперфинала. К слову, главный приз в шоу - один миллион рублей. Как считает сам Илья, для победы у него есть все. Юноша уже знает, как распорядится выигрышем в случае победы.

«После 11 класса планирую поступить на дизайн в архитектурный факультет в Пензе, окончить профессиональные курсы, стажироваться где-нибудь за границей и открыть свой бизнес, кондитерскую», - сказал он.

Итоги борьбы среди кондитеров станут известны 22 августа. До этого времени Илья будет заниматься привычным и любимым делом - готовить. Юноша признается, что у него практически нет свободного времени. В день бывает по два-три заказа на свадебные торты. Даже на мастер-класс для «Пенза-Пресс» вырвался с трудом.

Полный рецепт с пошаговым приготовлением трайфлов можно найти на сайте информационного агентства. Там же есть подробная история того, как школьник из Кузнецка начал свой путь в сладкий мир.