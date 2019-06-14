16 июня в Чемодановке простятся с погибшем в страшном конфликте

В селе Чемодановка Пензенской области 16 июня жители простятся с погибшем в результате конфликта двух групп жителей. По словам сельчан, прощание начнется в 11.30.

Как сообщили журналистам местные жители, погибшему было всего 34 года. У него остались жена и маленькая дочь. В тот роковой вечер, утверждают односельчане, мужчина в конфликте не участвовал. Он приехал навестить мать, которая живет на улице, оказавшейся в эпицентре столкновения.

Стоит отметить, что не участвовал в драке и другой мужчина, получивший серьезные травмы, и находящийся в больнице. Он якобы стоял у дома с приятелем, когда остановилась проезжавшая мимо машина и на них напали.

В течение двух дней в Чемодановке запрещено продавать алкоголь. На похороны погибшего ожидают все село. Затраты на траурные процедуры обещал компенсировать губернатор Иван Белозерцев, который 14 июня встретился с семьей погибшего.

В настоящее время, отмечают журналисты «Экспресса», в селе все спокойно. Движение по трассе осуществляется в штатном режиме, на дорогах и на улицах – полицейские.