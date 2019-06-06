15 пензенских ватерполистов поборются за звание лучшей команды страны

Игроки сборной Пензенской области по водному поло знают, что нельзя пренебрегать силовыми тренировками. Хорошая физическая форма и умение работать через «не могу» станут преимуществом на ответственных турнирах, которые ждут ребят уже совсем скоро.

«Как такового волнения нет. Все ребята стараются, думаю, должны хорошо выступить. Нужно вспомнить все, что говорил тренер перед игрой, на тренировках и просто не бояться играть», - сказал капитан сборной Пензенской области по водному поло Никита Архипов.

До старта соревнований по водному поло в рамках всероссийской спартакиады учащихся - всего два дня. За столь короткий срок тренерскому штабу необходимо успеть внести коррективы в игру юных ватерполистов, которых они отбирали в команду на протяжении года.

«Скорее всего, будем делать ставку на тактическую подготовку, потому что мы на тренировках к этой спартакиаде готовились и разработали стратегию. Будем пробовать ее реализовать. Думаю, многое будет получаться. Просматривали детей на всероссийских соревнованиях, на первенствах области и города. Поэтому по максимуму набрали 15 человек, которые должны достойно выступить», - рассказал старший тренер отделения водного поло Пензенской области СДЮШОР водных видов спорта Владимир Карташов.

В 2019 году в Пензе в рамках спартакиады учащихся России, кроме водного пола, пройдут турниры по спортивной гимнастике, прыжкам в воду и фехтованию. И если в некоторых видах программы пензенцы вправе ожидать от своих спортсменов только побед, то в водном поло таких задач перед командой пока не стоит.

«Он у нас в стадии развития. Пока осторожно говорим о каких-то высоких результатах. Но надеемся, что все-таки наши ребята будут прогрессировать и выступать уже более успешно, чем на предыдущих спартакиадах», - сказал заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Сергей Никишин.

Турнир (0+) по водному поло стартует 9 июня во дворце спорта «Дельфин». А сильнейшие юношеские команды страны определятся 16 июня (0+).