14 сентября на улицах Пензы впервые пройдет фестиваль театров

В центре Пензы 14 сентября пройдет фестиваль «Театральные экзерсисы» (0+). Местом его проведения станут площадь Ленина, Театральная площадь, сквер им. В.Г. Белинского, площадка у «Пассажа», сквер им. Д.В. Давыдова, площадка доски почета Ленинского района, сквер у «Копилки пословиц» и у часов с кукушкой.

Об этом стало известно во время брифинга с организаторами мероприятия 12 сентября.

«Приглашаем всех жителей города и его гостей 14 сентября на фестиваль театров. Ожидаются около 50 участников из Пензы, Заречного, Бессоновки и т.д. Можно будет посмотреть взрослые, детские, интерактивные спектакли. Фестиваль мы проводим впервые, и он посвящен Году театра», - рассказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Худрук областного драмтеатра Сергей Казаков отметил, что есть огромное желание, чтобы мероприятие стало ежегодным.

«Если окунуться в историю, то театр вышел с улицы. Ощущение радости и праздника - это здорово. Хорошо, что движение уличных театров зарождается в Пензе, они давно уже распространены в Европе», - сказал он.

Татьяна Курдова сообщила, что подготовлена большая творческая программа. Фестиваль начнется торжественным шествием участников от монумента «Росток» до Театральной площади. В 14.00 на ней пройдет торжественное открытие. Программа фестиваля рассчитана до 18.00. Можно будет побывать на различных спектаклях.

Координатор фестиваля Светлана Лукьянова добавила, что символикой фестиваля стал скоморох. Несколько таких героев будут перемещаться по площадкам.

«В мероприятии участвуют не только театральные, но и танцевальные коллективы, будет много фотозон. В сквере имени Дениса Давыдов запланирована насыщенная программа, там намечена встреча с фокусниками, в том числе - мастер класс по фокусам. На площади им. Ленина программу откроет цирковое представление полуторачасовое, потом - театры танца, уличные баттлы», - пояснила она.

Гостями фестиваля станет самарская шоу-группа «Комиксы», пишет ИА «Пенза-Пресс».