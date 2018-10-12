14 пензенцев вступили в ряды «Единой России»

«Единая Россия» приняла в свои ряды 14 инициативных и талантливых жителей города Пензы. Новых членов партии с важным выбором в жизни поздравил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин.

В торжественной обстановке прошло вручение новым членам «Единой России» партийных билетов. Местом для знакового события был выбран пензенский литературный музей. Среди тех, кто получил важный документ, - учитель химии и биологии финансово-экономического лицея N29 Пензы Елена Зубер.

«Я всегда являлась и являюсь сторонником партии «Единая Россия». Хотелось бы поделиться, возможно, своим мнением, своими тревогами о том, что происходит в нашей стране, в образовании, в первую очередь. И, возможно, я смогу донести какие-то свои мысли до более широкой аудитории», - сказала она.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания Пензенской области поблагодарил новых членов партии за осознанный выбор. Валерий Лидин выразил надежду, что обновленная команда будет слаженно решать задачи, направленные на улучшении жизни в регионе, учитывая мнения и пожелания людей. Сейчас в регионе реализуется 14 проектов «Единой России». Это строительство дорог, школ, детских садов, спортивных залов, благоустройство дворовых территорий, сохранение объектов культуры, поддержка людей, оказавшихся в сложной ситуации.

«Сегодня наши ряды пополняют молодые, талантливые, имеющие жизненный опыт и хорошие результаты в работе, и, самое главное, что они проявляют активную жизненную позицию и активную политическую позицию в решении тех задач, которые стоят перед нашим региональным отделением партии «Единая Россия», - сказал Валерий Лидин.

Слова благодарности прозвучали не только в адрес новых членов партии, но и тех, кто работает в ее рядах не первый год. 11 работников образования Пензы были отмечены благодарственными письмами.

«Учительская семья является хранителем общества, его традиций, культуры. И за это вам низкий поклон, искреннее уважение. И очень приятно, что в непростое для страны время именно представители самой важной, самой нужной профессии – учитель - являются нашими коллегами и в партии», - отметил секретарь Ленинского местного отделения партии «Единая Россия» Александр Митрошин.



Для виновников торжества подготовили праздничный концерт. Вокальные номера прозвучали в исполнении учащихся школы искусств.