03 февраля 2017, 13:05Общество 14 дворов в Пензе, Заречном и Кузнецке обязали привести в порядок В городах Пензенской области проверили благоустройство улиц. Соответствующее распоряжение дал губернатор Иван Белозерцев.

С 26 января по 3 февраля было проверено 37 управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

По данным управления Госжмилстройинспекции, по итогам рейдов было выдано восемь предписаний по уборке придомовых территорий по 14 многоквартирным домам в Пензе, Кузнецке и Заречном:

- Пенза, ул. Онежская, 13;

- Пенза, ул. Бийская, 1;

- Заречный, ул. Комсомольская, 3; 5; 7; 11;13; пр-т 30-летия Победы, 10; 12; 14;

- Кузнецк, ул. Правды, 1а;

- Пенза, ул. Вяземского, 35;

- Пенза, ул. Карла Маркса, 12;

- Пенза, ул. Ухтомского, 83а.

Общество

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