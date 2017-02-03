14 дворов в Пензе, Заречном и Кузнецке обязали привести в порядок

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03 февраля 2017, 13:05Общество
В городах Пензенской области проверили благоустройство улиц. Соответствующее распоряжение дал губернатор Иван Белозерцев.
С 26 января по 3 февраля было проверено 37 управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
По данным управления Госжмилстройинспекции, по итогам рейдов было выдано восемь предписаний по уборке придомовых территорий по 14 многоквартирным домам в Пензе, Кузнецке и Заречном:
- Пенза, ул. Онежская, 13;
- Пенза, ул. Бийская, 1;
- Заречный, ул. Комсомольская, 3; 5; 7; 11;13; пр-т 30-летия Победы, 10; 12; 14;
- Кузнецк, ул. Правды, 1а;
- Пенза, ул. Вяземского, 35;
- Пенза, ул. Карла Маркса, 12;
- Пенза, ул. Ухтомского, 83а.
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