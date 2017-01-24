24 января 2017, 14:17Образование 13 пензенских школьников сдают олимпиаду по экономике В Пензе в институте регионального развития собрались не только самые умные, но и предприимчивые. Пройти олимпиаду по экономике, как оказалось, не так-то просто. На областном этапе состязались 13 школьников.

Для пензенских старшеклассников олимпиада по экономике - это верный шанс попасть в топовые вузы страны. Валерия Романюк мечтает поступить в «Высшую школу экономики» в Москве. Считает, что одних баллов по ЕГЭ недостаточно, а потому надеется на высокий результат на региональном состязании.

«Учебников школьных недостаточно, в любом случае, это либо репетиторы, либо занятия по каким-то дополнительным учебникам, решение заданий по экономике предыдущих лет. Это определенно большой труд, большое количество времени», - сказала ученица 11 класса гимназии №13 г. Пензы Валерия Романюк.

Школьникам предстоит пройти два тура олимпиады: ответить на вопросы тестов и решить экономические задачи. Все это им уже знакомо, ведь позади - победа на школьном и муниципальном этапах.

В аудитории все строго - никаких шпаргалок и гаджетов. После раздачи бланков с заданиями воцаряется тишина. На обдумывание вопросов ребятам выделили три с половиной часа. Специалисты говорят, этого времени достаточно, но признаются, заработать высокие баллы будет непросто, ведь экономика - наука своеобразная. Как отдельная дисциплина она отсутствует в учебных планах большинства пензенских школ.

«У ребятишек такое раздвоение: либо гуманитарные науки - обществознание, историю, либо математику надо учить. Здесь как раз присутствует синтез этих наук», - отметил председатель жюри олимпиады по экономике Алексей Опекунов.

«Надеемся, что когда-нибудь ребята попадут и на Россию, еще таких прецедентов не было, и экономика войдет в число наших победных дисциплин», - сказала ведущий специалист-эксперт министерства образования Пензенской области Ольга Дворянская.

Следующий региональный этап всероссийской олимпиады школьников в Пензенской области пройдет по истории. Если будущих управленцев и маркетологов - всего 13 человек, то любителей исторических наук – 70.

Олимпиадный марафон завершится 22 февраля.

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