12 пензенских семей получат по полмиллиона для улучшения жилья

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31 января 2017, 15:31Общество
В Пензенской области завершается выдача многодетным семьям решений о выделении средств на улучшение жилищных условий.
Эту теме было посвящено совещание в режиме видео-конференцсвязи с сотрудниками управлений социальной защиты населения районов области. В их числе - Белинский, Нижнеломовский, Мокшанский, Неверкинский, Пензенскмий, Каменский, Лунинский, Городищенский и Малосердобинский районы, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Обсуждены рабочие вопросы выдачи социальных выплат многодетным семьям в 2017 году. В текущем году из бюджета Пензенской области выделено 6,5 млн рублей для предоставления социальных выплат 12 многодетным семьям», - пояснили в региональном минтруде.
Сейчас семьи получают документы на выплату 500 тыс. рублей для улучшение жилищных условий.
Отмечено также, что 2011–2016 гг. 500 тыс. руб получили 174 многодетные семьи региона.
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