31 января 2017, 15:31Общество 12 пензенских семей получат по полмиллиона для улучшения жилья В Пензенской области завершается выдача многодетным семьям решений о выделении средств на улучшение жилищных условий.

Эту теме было посвящено совещание в режиме видео-конференцсвязи с сотрудниками управлений социальной защиты населения районов области. В их числе - Белинский, Нижнеломовский, Мокшанский, Неверкинский, Пензенскмий, Каменский, Лунинский, Городищенский и Малосердобинский районы, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Обсуждены рабочие вопросы выдачи социальных выплат многодетным семьям в 2017 году. В текущем году из бюджета Пензенской области выделено 6,5 млн рублей для предоставления социальных выплат 12 многодетным семьям», - пояснили в региональном минтруде.

Сейчас семьи получают документы на выплату 500 тыс. рублей для улучшение жилищных условий.

Отмечено также, что 2011–2016 гг. 500 тыс. руб получили 174 многодетные семьи региона.

Общество

просмотров 69