12 пензенских педагогов иностранного языка отправят за рубеж

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22 июля 2018, 13:46Образование
В Пензенской области готовятся к введению обязательного ЕГЭ по иностранному языку. По замыслу министерства образования и науки России, экзамен будут сдавать с 2022 года. Чтобы повысить квалификацию учителей иностранных языков в регионе, их планируют отправлять их на стажировку в англоговорящие страны. Впервые такие образовательные путешествия педагоги совершили в прошлом году. Совсем скоро отправится вторая образовательная группа.
К областной программе повышения квалификации совсем скоро присоединятся еще 60 учителей. Они сначала пройдут обучение на базе Пензенского государственного университета, пообщаются с носителями языка, а затем по итогам проверки знаний 12 лучших педагогов отправятся на стажировку в англоязычную страну.
Впервые такую практику в Пензенской области применили в прошлом году. Тогда на стажировке в Великобритании побывала и Татьяна Ванюшонкова - учитель английского из школы №2 им. Малышкина, р.п. Мокшан. В профессии она уже 22 года, но до участия в программе ни разу не выезжала за пределы России.
«Стажировка проходила в городе Гастингкс в «Гаустас колледж». Стажировка отличалась, в первую очередь, нашими студентами - были взрослые учащиеся из разных стран, то есть была мультинациональная аудитория и разновозрастная», - рассказала она.
Как признается педагог, теперь она пытается внедрить на своих уроках командную методику преподавания: когда одну тему перед учениками раскрывают два учителя с разных сторон. Например, лингвистическй и грамматической.
Но главные результаты программы – это, конечно, достижения учеников. По результатам всероссийских проверочных работ по английскому языку школьники Пензенской области показали средние результаты по стране. Сейчас задача - не только их улучшить, но и подготовить детей к обязательному ЕГЭ по иностранному языку, который введут с 2022 года.
«Данная программа пока рассчитана на три года, мы планируем, что за три года 180 учителей пройдут интенсивное повышение квалификации в том числе 36 педагогов будут стажироваться за рубежом. На эти цели ежегодно выделяется более четырех миллионов рублей», - сообщил министр образования Пензенской области Александр Воронков.
В какую страну отправятся пензенские учителя стажироваться в этом году, пока неизвестно: среди вариантов - Великобритания, Чехия и Мальта.
Известно, что схожая программа будет действовать для учителей математики. Правда, в этом случае педагогов разделят на несколько категорий: молодые специалисты, педагоги, работающие на базовом уровне, и учителя, готовящие одаренных детей. Математики отправятся уже не за рубеж, а в инженерно-технические центры России. Программа начнет работать с этого года.
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